Erdoğan Brüksel'de: Çok sayıda liderle görüşme gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında liderlerle bir araya geliyor.

Erdoğan, zirve kapsamındaki ilk görüşmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdi.

İki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, 52 dakika sürdü.

Macron görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejilerini netleştirmesi ihtiyacını yineledim. Erdoğan ile görüşmemiz İslam konusunda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'de ortak amaç için çalıştığımızı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Macron'dan tweet

En amont du sommet de l'OTAN, j’ai eu un long échange en tête-à-tête avec le Président Erdogan. Pour avancer avec clarté, respect et exigence. pic.twitter.com/dIYw8sWyn4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2021

Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.

Johnson ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

"İkili ilişkilerin derinleştirilmesinde anlaşmaya varıldı"

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştı." denildi.

Merkel ile görüştü

Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Almanya'dan açıklama

Alman hükümet sözcüsü Merkel'in, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı.

Sözcünün açıklamasına göre Merkel ve Erdoğan 24-25 Haziran'daki AB zirvesi öncesinde AB-Türkiye ilişkilerinin durumunu ve BM öncülüğünde Kıbrıs sorununu çözmek için yürütülen çalışmaları da görüştüler.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti ve yaklaşık yarım saat sürdü.

Erdoğan Hollanda başbakanı Rutte ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Erdoğan ve Rutte'nin, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

ABD Başkanı Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında, NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda başkanlık ettikleri heyetler arası görüşme 40 dakika sürdü.

İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya katıldı.

Letonya-Litvanya-Macaristan Devlet Başkanları ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü. pic.twitter.com/5RPx2dVgFB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 13, 2021

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel’deki ikili temasları kapsamında Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü. pic.twitter.com/cLq8vKbWTz — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 13, 2021