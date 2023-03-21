Erdoğan, bölgemiz yeni İpek Yolu haline gelecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

(Irak'la) Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz.

Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.

Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.

Terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele kararlılığındayız.

Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık.

Sudani'nin konuşmasından satır başları:

Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz