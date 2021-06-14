Erdoğan-Biden görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte zirve alanına girdi.

Erdoğan çok sayıda ikili görüşmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme yaptı.

Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ayrı ayrı kabul edecek.

Aile fotoğrafı çekilecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderleri Türkiye saati ile 14.00'te karşılamasının ardından aile fotoğrafı çektirilecek. Ardından da NATO Liderler Zirvesi Oturumu başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oturumdan sonra ikili görüşmelerine devam edecek.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya gelecek.

Erdoğan-Biden görüşmesi TSİ ile 18.00'de

Türkiye saati ile 18.00'de de gözler Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede olacak. Erdoğan, bu görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve çalışmaları ve görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan'a gitmek üzere Brüksel'den ayrılacak.