Erdoğan beklenen müjdeleri duyurdu: Doğal gaz bir yıl ücretsiz!

Karadeniz gazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle devreye alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İki bayramı bir arada yaşamak için buradayız. Birincisi, yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı'dır. İkinci bayramımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. Ocak 2021'de kara tesisinin inşasına başladık. Aynı yılın temmuz ayında sahadan kuyuya ilk doğal gaz akışının tesislerini tamamladık.

Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanabilir hale getirme süresini biz 3 yılın altına indirdik.

Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor aynı zamanda bu bölgeyi önemli bir üs haline getiriyoruz."

Karadeniz doğal gazının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey'in; tüm bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm yönetim kurulu ve başkan ekibine teşekkür ediyorum. BOTAŞ'a, mühendislerimize, işçilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, hayır duayla çıkarmalarını bekliyorum.

Kendi gazınızı kullanmanız elbette önemlidir ama insanlarımızın aklına şu soru da muhakkak gelecektir: Ülkemizin kendi gazını kullanması benim günlük hayatıma ne katkı sağlayacak? Size Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her eseri, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık.

Doğal gaz bir yıl ücretsiz olacak

Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın mutfak ve sıcak su tüketimini bir yıl boyunca ücretsiz veriyoruz.

Isınma tüketimi bir ay boyunca ücretsiz olacak."