Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ülkedeki Türk vatandaşlarının durumu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almadı.