AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan Manisa Mitinginde Erdoğan AK Parti'nin Manisa Mitinginde açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde açıklamalarda bulunuyor. 24 Nisan 2023 18:35 Son Güncelleme: 24 Nisan 2023 18:39 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Ayrıntılar geliyor... Erdoğan Manisa Miting Yorumlar Çok Okunan Haberler Bakan Kurum'dan açıklama! Akşener ve İmamoğlu’na ayakkabı tepkisi Meteoroloji'den uyardı! 6 bölgede sağanak! Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! ÖTV muafiyetinin detayları belli oldu! Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu!
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