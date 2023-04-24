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Erdoğan AK Parti'nin Manisa Mitinginde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

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