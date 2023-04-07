Erdoğan, "42 bin 500 sağlık çalışanı istihdam edilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar sonrası düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle.

Bugün burada sağlık teşkilatımızın her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla bir aradayız. Yurt içi ve yurt dışında görev yapan sağlık personelimize selamlarımı gönderiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza ülkemize sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum.

"Salgında vatandaşımızı çaresiz bırakmadık"

"Milyonlarca insanın hayatına mal olan Kovid-19 salgınından, dünyayla birlikte biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık."

"Sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

"Şu anda aramızda can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar mücadeleyi devam ettirdiler. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde, 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. Depremzedelerimizle birlikte görevli kamu personelimizin gösterdiği olağanüstü çabanın şahididir. Sağlık ordumuzla en ön safta yer aldık. 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız yanında 16 bine yakın UMKE ve 112 acil sağlık personelimizle, insanımızın yanındaydık. Halen 7 bin 731 depremzedemiz yatarak tedavi görüyor. Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde kritik rol oynadılar. Kimi çevrelerin saldırılarına rağmen bu sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

"Devletimiz yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle de mücadele de başarılı bir imtihan vermektedir"

Başkan Erdoğan, "İnsanlığın son asırda karşılaştığı salgını takdire şayan bir organizasyon kabiliyetiyle yönettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tıpkı yüzyılın sağlık krizinde olduğu gibi asrın felaketiyle mücadelede de son derece başarılı bir imtihan vermektedir."

Şehir hastaneleri

"Şehir Hastanelerimizin faydasını deprem sürecinde bir kez daha gördük. Salgın günlerinde büyük bir ihtiyacı karşılayan şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde de çok kritik rol oynadılar. Toplamda 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanemiz şuan vatandaşlarımıza en üst standartta sağlık hizmeti veriyor. Bölgede 124 kamu hastanemizin 13'ü ağır hasarlıdır bunlardan biri de tamamen yıkılmıştır. Sağlam hastanelerimizde hizmete devam ederken 22'si halen aktif olan 34 sahra hastanesi kurduk."

Sağlık çalışanları

"Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık çalışanı alıyoruz. 9059 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız."