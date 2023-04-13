Erdoğan, "100 bine yakın konutun inşa süreci başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da katılım sağladığı iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu mübarek günlerin depremzedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret ederek acılarını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'da olacağız.

"Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık"

Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz. Yabancı liderle görüşerek yurt dışındaki imkanları sizin istifadelerinize sunmaya çalışıyoruz. Milletimizle gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık. Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. Kurumlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizin emrinizdedir. Amacımız tüm afetzedelerimizin sıkıntısı gidermektir.

"Malatya'da 70 bin konut inşa edeceğiz"

Deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı 24 Şubat tarihi itibarıyla vurmuştuk. Önceki hafta Elâzığ, Gaziantep, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş'ta temelleri attık. Bugün de Malatya'da temelleri attık. 100 bine yakın konutun inşa sürecini başlatmış olduk. İlk köy evlerinin teslimatını Ramazan Bayramı'nda yapacağız. Hedefimiz 319 bin ilk 1 yıl içeresinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da 70 bin konut inşa edeceğiz. 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz.

"Bizim gündemimiz sizsiniz"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın etrafında. İkbal peşinde değiliz, makam peşinde hiç değiliz. Sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarımız dönemimizde ülkemize eser kazandırmaktan başka niyet taşımadık. Muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen canla başla çalıştık. Ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye çalıştık.

"Bazıları bunun kıymetini bilmeyebilir"

Türkiye, dünyada takdirle karşılanan bir ülke halinde. Bazıları bunun kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler. Ama biz bunun kıymetini biliyoruz. Bu topraklarda biz nice şehitler verdik. 50 bin aşkın vefatımızda bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Şunu biliyorum eksiklerimiz yapamadıklarımız olabilir. Ama Türkiye için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerimiz şahit. Son 2 haftada Türkiye Yüzyılı’na selam mahiyetinde iki önemli projeyi hayata aldık. Togg’u ülkemizin yollarına uğurladık. Yapamazsınız diyenleri, yapsanız da satamazsınız diyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. Bu yıl içerisinde 20 binden fazla Togg’u yollarda göreceksiniz.

"SİHA gemisiyle farklı bir lige yükseldik"

TOGG ile yakaladığımız ivmeyi TGC Anadolu'nun teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi ile farklı bir lige yükseldik. TGC Anadolu çamur atan zavallıları da görüyoruz. Ama muhatap almıyoruz. Bu ay sonu Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Doğal gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri didişe dursun, Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşüp üzüntüye kapılmasın.