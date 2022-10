Erden Timur'dan sert açıklamalar!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur Nef Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair konuları ele alan Timur, açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz için adalet"

Toplantıdaki gündem maddesinin adalet olduğunu vurgulayan Erden Timur, "Bu toplantının ana gündemi başından sonuna kadar adalet olacak. Adalet dendiğinde, herkes için adalet. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozarız, yapanın da başına yıkarız." şeklinde konuştu.

"Mete Kalkavan'ın bize karşı bir travması var"

"Atamalar yapay mı değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların neden yapıldığı bariz şekilde ortada. Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"



"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz." şeklinde konuştu.

"Bundan sonra çok farklı olacak"

"Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz bundan sonra her şeyi, her zaman kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yol sabır gerektiriyor. 1-2 haftada hemen her şeyin değişmesini beklemeyelim. Ne olursa olsun yılmamak gerekiyor. Bizin ne yapacağımız belli, tek tek. Bundan sonra çok farklı olacak."

"İnsanları gerçekten bezdirdiniz"

"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir. O kadar uzman, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin yaptığı şey ortaya çıkacak." dedi.

"Haksızlığa uğrayan tüm kulüplerin sesi olacağız"

"Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor. Biz bundan sonra sadece kendimiz için değil, haksızlığa uğrayan her kulüp için mücadele etmeye varız. Bu mücadele kamuoyu ile birlikte olacak. Bundan sonra her hafta, bütün takımlara yapılan haksızlıklar GS TV'de "Futbol için Adalet" programında yayınlanacak. Tüm haksızlığa uğrayan kulüplerin kürsüsü burası. Tüm kulüplerin açık kürsüsü, tüm kulüplerin sesi olacağız." şeklinde konuştu.