Erden Timur: "Bu sene hedefimiz lig şampiyonluğu"

"Gülüyorum demekten başka diyecek bir şeyim yok"

Sezgin Gelmez'in; "Icardi için çok sayıda söylenti var. Çok konuşulan şey var. Hatta Galatasaray'a tekrar dönmeyecek diyenler bile var. Olayın aslı nedir? sorusuna, "Gülüyorum diyim, başka söylenecek bir şey yok." yanıtını verdi. "Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelesinde bir problem vardı, son antrenmanda da benzer bir durum oldu. Son dönemde yaşadığı bir problem. Mental açıdan bir problemi yok." diye konuştu.

"Herkes gitti"

Birçok oyuncunun Milli Takım arasında ülkesine gittiğini söyleyen Timur; "Mata da gitti, şimdi BAY haftamız var mesela, Mata yine gidecek. Son anda geldikleri için eşyalarını falan topluyorlar. Icardi Arjantin'e ailevi durumlarından dolayı gitti. Herkesin dönem dönem aile içinde sorunları olabiliyor. Bu sadece futbolculara özgü bir durum değil. Herkese olabiliyor." dedi.

"Bu sene hedefimiz lig şampiyonluğu"

Galatasaray'ın her sene yarışın içinde olması gerektiğini vurgulayan Timur; "Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Galatasaray'ın Türkiye şampiyonluğunu hedeflemediği bir yıl olamaz. Allah taraftarlarımızdan her konuda razı olsun." diye konuştu.

"Yusuf sonuçta Türk"

Yusuf Demir ile ilgili merak edilen Türk Statüsünde oynama konusuna da değinen Erden Timur; "Yusuf sonuçta Türk. Bu konuyu Yusuf özelinde veya Galatasaray özelinde değerlendirmemek lazım. Yusuf gibi birçok oyuncu var. Mesele Yusuf meselesi değil. Bu gibi durumların çözüme kavuşması gerekiyor. Hep birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.