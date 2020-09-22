Erdal Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

İYİ Parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.

'AKLI SELİM OLAN SOKAĞA ÇIKMASIN!'



🔹İP yönetimine seçilen #ErdalSarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı. pic.twitter.com/Cp2jajjwW1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 22, 2020

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti yönetimine seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter2dan paylaşımda bulunan Sarızeybek, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim.

Sayın Akşener’e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİ

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk cuntacı askerlerle çatışırken, Sarızeybek'in skandal tweetler attığı ortaya çıktı. 'kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek şu ifadeleri kullandı: "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın."