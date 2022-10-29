AjansHaber.com.tr Gündem Erdal Güven yazdı, "Yüzyıla bir kala…" Erdal Güven yazdı, "Yüzyıla bir kala…" Duayen Gazeteci Erdal Güven, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Yüzyıla bir kala" adlı köşe yazısını kaleme aldı. 29 Ekim 2022 16:34 Son Güncelleme: 29 Ekim 2022 17:24 Yüzyıla bir kala… Yorumlar Çok Okunan Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı! Diyarbakır'da yöresel yemek yarışması yapıldı! Oto Sanayi'de meydana gelen patlamada 2 işçi öldü Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi! Esenler Oto Sanayi Sitesi'nde patlama! Telefonda "sinyal" kanunu kabul edildi Bakan Koca müjdeledi!
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