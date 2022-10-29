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Erdal Güven yazdı, "Yüzyıla bir kala…"

Duayen Gazeteci Erdal Güven, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için "Yüzyıla bir kala" adlı köşe yazısını kaleme aldı.
Yüzyıla bir kala…Yüzyıla bir kala…

 

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