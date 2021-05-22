Epstein’i izleyen gardiyanlar itiraf etti: Kayıtları değiştirdik

Tova Noel ve Michael Thomas isimli gardiyanlar, savcılık ile suçlu anlaşması yaparak cezaevine konulmaktan kurtuldu. Epstein, 18 yaşın altındaki kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı bir fuhuş şebekesi kurmak suçundan mahkemeye çıkarılacaktı.

2019 yılının Ağustos ayında ölen milyarder iş insanına, mahkeme sürecinde birçok zengin arkadaşı ile ilgili de sorular sorulacaktı.

30 DAKİKA ARAYLA KONTROL NUMARASI

BBC Türkçe’nin aktardığına göre o gece görevli olan iki gardiyan, olay sonrası cezaevi kayıtları ile oynayarak, Epstein’i 30 dakika ara ile kontrol ettiklerini göstermeye çalıştı. Ancak yargılama sırasında ikilinin, gerekli ziyaretleri yapmak yerine, uyuduğu ya da internette gezdiği belirlendi.

Epstein, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinden sonra 25 Temmuz’da hücresinde baygın halde bulunmuştu. Boynunda izler fark edilen Epstein, Ağustos ayındaki intiharı öncesi, başka bir hücreye nakledilmiş ve intihar gözetimine alınmıştı.