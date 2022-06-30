EPDK'dan zam açıklaması!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı
Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.
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