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Enver Aysever gözaltına alındı

Son günlerde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce adına düzenlenen ihale ile gündemde olan gazeteci-yazar Enver Aysever'in hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.

Gazeteci Enver Aysever, Twitter'da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alındı. Aysever'in avukatı Özge Demir, Aysever'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

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