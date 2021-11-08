Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı nereli?

Enver Altaylı kimdir?

FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi. FETÖ'nün özellikle Özbekistan ve Kazakistan'da etkin olmasında Altaylı önemli rol üstlendi. Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edildi. Enver Altaylı, FETÖ elebaşısı için kapatılan Zaman'a verdiği bir röportajda "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan" demişti. İşte Enver Altaylı'nın hayatı.