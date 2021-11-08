Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı nereli?
Eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar çıktı. Mahkeme Enver Altaylı'ya 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'örgüt üyeliği' suçundan ise 10 yıl olmak üzere 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi.Peki Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı nereli? Enver Altaylı hangi görevlerde bulundu?
Eski MİT'çi Enver Altaylı, FETÖ üyeliği, askeri casusluktan 23 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Edinilen bilgilere göre FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılandığı davada karar verildi.
Mahkeme Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. Altaylı toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2018 yılında Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde, Alman gazetecinin FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı ile ilgili sorusuna, Altaylı'nın bir ajan olduğunun altını çizerek yanıt vermişti.
Enver Altaylı kimdir?
FETÖ, Türki Cumhuriyetler'deki örgütlenmesini Altaylı üzerinden gerçekleştirdi. FETÖ'nün özellikle Özbekistan ve Kazakistan'da etkin olmasında Altaylı önemli rol üstlendi. Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edildi. Enver Altaylı, FETÖ elebaşısı için kapatılan Zaman'a verdiği bir röportajda "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan" demişti. İşte Enver Altaylı'nın hayatı.