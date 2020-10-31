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Enkazda bulunan saat felaket anında kaldı

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yıkılan bir binanın enkazında gözlenen ve sarsıntı saatini gösteren çalışmayan masa saati dikkati çekti.

Yine yıkılan binada yakınlarının çıkarılmasını enkaz başında battaniye ile bekleyen bir vatandaşın görüntüsü depremin soğuk yüzünü bir kez daha gösterdi.

İzmir’de dün saat 14.51’de meydana gelen deprem sonrasında Barış Sitesinde yıkılan binanın enkazındaki bir saat dikkat çekti. Eskişehir’den İzmir’e yardıma giden DAK ekibinin objektiflerine yansıyan ve deprem sonrasında durduğu görülen saat acıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Saatin yanı sıra bir çocuğun enkaz içinde bulunan oyuncağı da yürekleri sızlattı. Yine yıkılan binada yakınlarının çıkarılmasını enkaz başında battaniye ile bekleyen bir vatandaşın görüntüsü depremin soğuk yüzünü bir kez daha gösterdi.

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