Enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti. AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
KURTARDILAR, SEVİP BIRAKTILAR
Bir AFAD görevlisi, beton bloğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.
Enkaz altında kalan kedi kurtarıldı'— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 31, 2020
🔹AFAD görevlileri arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam ederken, enkaz altında kalan bir kedinin kurtarıldığı anlar yürekleri ısıttı.
🔹İşte AFAD görevlisinin kediyi sakinleştirdiği o görüntüler:#Yanındayızİzmir pic.twitter.com/W0hmF6qzOO
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