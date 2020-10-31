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Enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan bir kedi de arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, binalardan birisinde yıkıntıların arasında kalan kediyi fark etti. AFAD ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARDILAR, SEVİP BIRAKTILAR

Bir AFAD görevlisi, beton bloğun altına girip enkazda mahsur kalan kediyi çıkarmayı başardı. Yapılan kontrolde kedinin herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Görevliler, kediyi bir süre sevdikten sonra bıraktı.

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