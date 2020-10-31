Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

#SONDAKİKA

Buse enkaz altından sağ olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.#Deprem pic.twitter.com/O4F1dCg0QA — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

"Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var."



Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama#deprem

pic.twitter.com/KqxeqQJW0r — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 30, 2020

Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.