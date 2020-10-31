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Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

İzmir açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle yıkılan bir binanın enkazının altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu genç kız ve yanındakilere ulaşmak için 283. Sokak'taki enkazın içinde lazer ışıklı kontrol yapan ve termal kamera kullanan ekiplerin çalışması sonuç verdi.

Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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