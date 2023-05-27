Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Türkiye'de pek çok dergi ve gazetede yazılar kaleme alan Engin Ardıç, 6 aydır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

İstanbul Bağcılar'da özel bir hastanede ameliyata alınan Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazeteciliğe 1970 yılında başlayan Engin Ardıç, BBC Türkçe, Dünya, Star ve Akşam gazeteleri gibi pek çok kurumda çalıştı.

71 yaşındaki Ardıç'ın vefat haberini son yıllarda çalıştığı Sabah gazetesi duyurdu.