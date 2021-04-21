Engin Altay'a 'tehdit' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında soruşturma başlattı.

ALTAY NE DEMİŞTİ?

Altay, katıldığı bir televizyon programında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Menderes de bir dönem dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti.

Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü koruma kanunu yapmak

zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e."