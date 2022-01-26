Engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Meteoroloji`nin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

İstanbul

İstanbul`da Meteoroloji`nin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 26 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba il genelinde engelli, gazi ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağını belirtti.

Aksaray

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

Samsun

Samsun`da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personel 26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele, 29 Ocak tarihine kadar idari izin verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı.

Vali Ömer Toraman, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalova

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tatil edilmesine karar verilmiştir."

Denizli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının kentte de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak`a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak`a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de aktardı.

Malatya

Malatya`da araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

Tunceli

Tunceli Valiliği`nden "Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekler" açıklaması yapıldı.

Elazığ

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı. Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak’a kadar izinli sayılacağını belirterek, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği`nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte bugün ve yarın kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde 2 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını açıkladı.

Çankırı

Çankırı`da olumsuz hava koşulları nedeniyle idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinleri, il genelinde 26, 27 ve 28 Ocak`ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Tokat

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını söyledi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışının ardından oluşabilecek don ve buzlanmalardan dolayı kamuda çalışan engelli ve hamile personele 3 gün izin verildiğini duyurdu.

Vali Atay, yaptığı açıklamada, buzlanma ve don olaylarını değerlendirdiklerini belirterek, "Olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları gözönünde bulundurularak, 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün, kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele bugün izin verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki olumsuz hava koşulları ve buzlanmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yaşanan olumsuzluk nedeniyle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, malul, engelli ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli personelin 3 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.