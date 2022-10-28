Engelli kadını gasbeden 3 sanığa hapis cezası

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat E. (20), Azad T. (21) ve Fadime A. (19), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmalarını yapan sanıklardan Fırat E. ve Azad T, olay sırasında alkollü olduklarını öne sürerek, pişmanlık duyduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, Fırat E. ve Azad T'ye "yağma ve nitelikli yaralama" suçlarından 16'şar yıl 7'şer ay 15'er gün, Fadime A'ya ise "nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 12 yıl hapis cezası verdi.

İşitme ve konuşma engelli Münire Şengül'ün (69) Bandırma Ayyıldız Mahallesi'ndeki evine 24 Mayıs 2021'de giren şüpheliler kadını boğazına ip geçirerek darbetmiş, üzerindeki iki bileziğini, yüzüğünü ve küpesini zorla almıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerince Yalova'da gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.