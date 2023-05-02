Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu 4 Mayıs'ta toplanacak

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada kurulun, engellilerin her türlü ihmal ve dışlanmaya karşı, ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla 3 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulduğunu hatırlattı.

Kurulun, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin mevzuat çalışmaları yapmak, hak ihlalleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin tavsiyelerde bulunmak, strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak ve hazırlananlara ilişkin görüş bildirmek, konuyla ilgili kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulduğunu belirten Yanık, kurulun çalışmalarına tüm kurumların işbirliğinde kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Kurulun şubatta gerçekleştirilmesi planlanan yılın ilk toplantısını 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle ertelediklerini bildiren Yanık, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile engellilik alanında faaliyet gösteren ulusal düzeyde en çok temsil gücünü haiz iki konfederasyonun üst düzey temsilcilerinden oluşan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulumuzun 2023 yılı ilk toplantısını 4 Mayıs'ta gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

9 çalışma grubu oluşturuldu

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla 2 Aralık 2022'de kamuoyuyla paylaşılan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasının teşvik edilmesi ve izlenmesine ilişkin koordinasyon görevinin bakanlığına ait olduğunu belirtti.

Bu görevi tüm tarafların işbirliğinde gerçekleştireceklerinin altını çizen Yanık, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın taraflarının tüm kamu kurum ve kuruluşları ile engellilik alanında faaliyet gösterenler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve üniversiteler olduğunu ifade etti.

Kurul üyelerinin temsilcisi olduğu kurum ve kuruluşların eylem planında sorumlu oldukları faaliyetlere ilişkin mevcut durumu ve planlamaları kurul toplantısında değerlendireceklerini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra, kurulumuzun ilk toplantısında Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanmasının izlenmesini, kurduğumuz çalışma grupları ile gerçekleştirme kararı almıştık. Bu çerçevede Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Ana Çalışma Grubu dahil toplam 9 çalışma grubu ile eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeylerini izleyeceğiz. Bu izlemeyi sistematik şekilde gerçekleştirmek amacıyla web tabanlı izleme modülü kurduk. Eylem planında yer alan faaliyetlere ilişkin toplanan bilgi ve verilerle, çalışma grupları tarafından 6 ayda bir her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacak, ardından tüm politika alanlarını içeren ana rapor bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanarak yayınlanacaktır. Çalışma grupları ve web tabanlı izleme modülü sayesinde Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin etkili ve sistematik bir şekilde gerçekleşmesini amaçlıyoruz."