Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Allah'ıma hamdolsun... Karaman bu ne muhteşem güzellik. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinecek. Hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek.

1 milyar 390 milyon lira bedelinde. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları sonraki yıllarda ihmal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Karaman-Toplu açılış töreni]



🔹Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 kilometre ile devraldığımız mevcut hatların tamamını neredeyse sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. pic.twitter.com/AA2gZ5ukLE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Hükümete geldiğimizde 10 bin 959 km devraldığımız mevcut hatların tamamını sıfırdan yapılmışçasına yeniledik. Ülkemizde daha önceden olmayan hızlı tren hatları inşa ederek toplam demiryolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Gelirken Allah'a hamd ettim ya Rab bu ne güzel bu ne konfor bir zamanlar Batı'da yüksek hızlı trenlere binerdik, derdik ki bize de bunları yapmayı nasip eyle. Rabbim nasip eyledi.

Tamamladığımız 2368 km yeni demiryolu hattına ilaveler yapıyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye üzerinden Antep'e uzanacak demiryolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Pek çok hızlı ve yüksek hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz.

Çeşitli yatırımların açılışlarını da yapıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, huzur evlerinin, spor salonlarının, taşkın koruma yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

Hal, düğün salonu, konut, içme suyu gibi çok sayıda projenin açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörün yaptığı 6 tesisi de hizmete açıyoruz. Toplam bedeli 2 milyar 311 milyar lirayı bulan yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Karaman-Toplu açılış töreni]



"Bizim vizyonumuz, evlatlarımıza gururla sahip çıkacakları bir Türkiye bırakmaktır." pic.twitter.com/aO793EyynL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Bizim vizyonumuz evlatlarına sahip çıkacakları Türkiye bırakmaktır. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşallah tüm bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor.

Küresel finans kriziyle başlayan, koronavirüsle gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte önce tek parti faşizmi eliyle ülkemizin elini kestiler. Darbeler ve vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular.

Bu kısır döngüyü kırmak isteyenleri saf dışı bıraktılar. Biz bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik. Mücadele ettik. Mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, siz yanımızda durdunuz. Ulaşımdan enerjiye sanayiden ticarete çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

Türkiye'nin hizmet altyapısını bize hedeflerimize yaklaştıracak şekilde geliştirdik. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek.

İnanır mıydınız? Yaptık mı... Kaptan köşküne geçtim. Kaptan köşkünde pilotla yüksek hızlı treni kullandık. Rabbim sana sonsuz hamdüsenalar olsun. Azmedersen olur, demek ki oluyormuş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Karaman-Toplu açılış töreni]



"İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik." pic.twitter.com/DsCPalhmxE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine getirdik. Ak Parti öncesi Türkiye'yi bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir. Kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara.

Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye. Eski Türkiye'yi en iyi onlar biliyor. Milletimiz ülkenin kaderini onlara teslim etmedi etmeyecektir. Varsın millet huzursuzluğa kapılsın yeter ki bunların gemileri yürüsün amaçları bu.

Böyle bir muhalefet ve siyaset anlayışı hala var. Yalansa yalan dolansa dolan hepsi bunlarda. Bunların Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı, ne kadar cambazcı. Erciyes Üniversitesi büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor icat ediyor. Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız.

Bir dikili ağacınız var mı yok. Yapana da hep taş koyuyorsunuz. Şehir hastanelerini, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Bay Kemal'in rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik.

Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zaman hiç sesiniz çıkmadı. Bunlarda utanma yok. Bunları biz yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnşallah 2023'te büyük güçlü Türkiye'nin müjdesini verirken tarihin tozlu raflarına bu zihniyeti mahkum edeceğiz.

Şehit yakınlarına sövenlerin gerçek yüzlerini sergileyeceğiz. Terör örgütünün aparatı olan parti belediyelerdeki gibi hükümette de ülkenin başına bela etmeye çalışanların riyakarlıklarını anlatacağız.

İstanbul'da CHP belediyesi anlaşma yapmış. Terör örgütünün aparatları olarak İBB'de istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da aynısı değişik yerlerde. Sinsi oyunları da deşifre edeceğiz.

Hedeflerinden Türkiye'yi uzaklaştırmak isteyenlere parçalanma iklimine sokamaya çalışanların ihanetlerini ortaya sereceğiz. 17-25 Aralık'taki kumpasın meselenin adalet olmadığı kesinleşmiştir.

Tüm bunlar ülkemizin bütünlüğünü parçalayarak bölgemizde kurulmaya çalışılan kirli tezgah için yapılmakta. Bilindiği gibi 8-9 yıldır her yaşadığımız saldırının ekonomik boyutu var. Nice ambargo ve oyunlara rağmen yolumuzda yürümeye devam ettik. 2018 itibariyle ekonomimiz doğrudan hedef alındı.

Ülkemiz içinde bu defa aynı oyun sürdürülmeye başladı. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu: Döviz aşağı inmeye başladı mı? Bu süreçte sergilenen çirkinliği sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Tedbir paketleriyle bu oyunu bozduk. Fahiş fiyat artışları yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı



"Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." pic.twitter.com/JqREPs4XMn — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 8, 2022

Fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız. Ülkemizin yatırım istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine odaklanmasını sağlayacağız.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim eserler ispatımızdır. Karaman'a 20 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni kim kurdu: Biz kurduk biz. Birçok farklı kalemde 832 milyon liralık yardım yaptık. 4 bin 76 konut yaptık TOKİ'yle. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarımsal destek ödemeleri yaptık. Karaman'ı büyük hizmetlerle kavuşturmaya devam edeceğiz. Her ilimize üniversite açıyoruz.

Darbe girişimi mi oldu başarıya ulaşsın istiyorlar, ülkede demokrasi ortadan kalksın istiyorlar. Bay Kemal sen tankların arasından kaçabilirsin, biz milletimizle beraber olduk 15 Temmuz'da bugün de beraberiz yarın da beraberiz. İstiyorlar ki terör örgütleri üzerimize mi saldırıyor, her taraf kana bulansın milletin huzuru bozulsun.

Salgın hastalık mı var istiyorlar ki halkın sabrı taşsın. Ekonomide beklenmedik bir dalgalanma mı yaşandı istiyorlar ki herkes işinden ve aşından olsun. Türkiye ablukaya alınsın istiyorlar. Biz işte buradayız. Mücadele ede ede bu zihniyetle çarpışa çarpışa ülkemizi bugünlere getirdik. Yaşadığımız sıkıntıları da aşarak milletimizi hakkettiği yere kavuşturacağız.