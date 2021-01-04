Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye'de 2020'de enflasyon yüzde 14,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 14,2 olmuştu. Ekonomistler Aralık'ta aylık bazda enflasyonun yüzde 0,9 olarak gerçekleşeceğini öngörmüştü.

22 kurumun katıldığı ankette yıllık bazda en düşük tahmin yüzde 13,4 olurken, en yüksek tahmin yüzde 15,27 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Aralık ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,8 artmasını, en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 0,15 artacağını öngördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa oyuncularının beklentilerini derlediği son beklenti anketinde de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. TCMB'nin Aralık ayı Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 14,18 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 12,47 seviyesindeydi.

TCMB'nin kendi beklentilerini açıkladığı son enflasyon raporunda 2020 enflasyon beklentisi yüzde 8,9'dan yüzde 12,1'e revize edilmişti. Yeni Ekonomi Programı'na göre ise 2020'de enflasyonun yüzde 10,5 gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Öncü göstergeler artışa işaret etmişti

Ekonomistler tarafından enflasyon verileri açısından dikkate alınan iki öncü göstergede artış ivmesinin devam ettiği görülmüştü.

Bunlardan ilki olan İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta yıllık yüzde 14,4 artış gösterdi. Böylelikle Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Kasım 2020'de perakende fiyatlardaki artış yüzde 14,07 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında ise Aralık'ta perakende fiyatlar yüzde 1,36 yükseldi. Kasım ayında perakende fiyatlarındaki aylık enflasyon yüzde 1,94 olmuştu.

Gruplar bazında bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyası ve ilgili harcamalar oldu. Gıda fiyatlarında ise yıllık bazda Aralık'ta yüzde 2,2'lik artış izlendi.

Rakamlara göre Aralık'ta toptan fiyatlarda aylık yüzde 2,05, yıllık ise yüzde 18,18'lik artış görüldü.

Bir diğer önemli gösterge olarak kabul edilen Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırması gıda enflasyonunda 2020 yılına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Araştırmaya göre gıda fiyatları Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,75 artış kaydetti. Bir önceki aya göre gıda enflasyonu ise yüzde 2,91 olarak gerçekleşti.