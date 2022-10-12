Enerji krizine Türkiye formülü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den enerji krizinin çözümü için Türkiye hamlesi geldi.

Avrupa'ya gaz tedarik etmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, Kuzey Akım boru hatları üzerinden gönderilemeyen enerjinin, Türkiye'ye kurulacak bir gaz dağıtım merkeziyle Avrupa'ya ulaştırılabileceğini söyledi.

Putin'in konuşmasından satır başları:

"Kırım'daki Kerç Köprüsü'ndeki terör eyleminin arkasında Ukrayna Özel Güçleri var."

Kuzey Akım 1'e yapılan sabotaj, uluslararası bir terör eylemidir. Sabotajın arkasında, Rusya ile Avrupa arasında bağları kesmeye çalışanlar var.

"Avrupa'ya kışın da gaz sağlamaya hazırız"

Rusya, Avrupa'ya kışın da gaz sağlamaya hazır. ABD Avrupa'yı, sıvılaştırılmış gaz almaya zorlayabilir. ABD artık yüksek fiyattan gaz satışı yapabilecek. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

"Türkiye'de Avrupa için gaz dağıtım merkezi kurabiliriz"

Eğer Avrupalı ortaklarımız da kabul ederse, Kuzey Akım gaz kaynaklarını Karadeniz'e yönlendirebilir; Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'de büyük bir dağıtım merkezi kurabiliriz. Bu hamleler gaz arzının coğrafyasını genişletecek."