Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz. Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde ülkemizde ilk defa Lityum üretimini başlatıyoruz.



Türkiye’nin madeni Bordan elektrikli otomobiller başta olmak üzere tüm mobil bataryalar için kullanılacak lityumu elde edeceğiz. pic.twitter.com/jkrU7yNekm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 25, 2020