Enerji bağımsızlığının mimarı Berat Albayrak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde dile getirdiği müjdenin detaylarını açıkladı.

Sondaj gemileri Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

Türkiye'nin enerjide bağımlılığını azaltacak gelişme ülke genelinde büyük heyecana yol açarken uluslararası basında da geniş yer buldu.

Uzmanlar açık denizde keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin 2-3 yılı bulabileceğini keşfedilen enerjinin enflasyondan faize çok sayıda ekonomik göstergede de indirimlerin önünü açacağı belirtiliyor.

PERDE ARKASINDA BAKAN ALBAYRAK BULUNUYOR

Enerjide sessiz sedasız yapılan devrimin perde arkasında ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bulunuyor. İngiliz petrol şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreç Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde alınan Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle başka bir noktaya evrildi.

SABAH YAZARINDAN DİKKAT ÇEKEN YAZI: ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın da konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Yalçın'ın konuya ilişkin yazısı şöyle:

Yıllarca Türkiye'nin jeopolitik önemine dair açıklamalar duyduk, okuduk. Ama hep es geçme zorunda kaldığımız bir tarafı vardı. Maalesef enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülkeydik. Yıllık yaklaşık 40 milyar dolar parayı enerji ithal etmek için kullanıyorduk. Çalışıp çabalıyor, üretiyorduk. Ama kazancımızın önemli bir parçasını yurtdışına veriyorduk.

Hep söylenirdi. Hayal edilirdi. Çeşitli denemeler de yapıldı. Ama bu iş sadece denemelere bırakılamayacak kadar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının ilk günlerinden bu yana yerli enerji kaynaklarına dair bir vizyon çizmişti. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde ise bu uğurda en sağlam adım atıldı. Sadece kiralık gemiler aracılığıyla arayış yerine kendi sondaj ve sismik gemilerimizi edindik. O tarihten bu zamana istikrarlı arayışa başladık. Kararlılık her türlü başarının anahtarıdır. Ve başardık. Ülkenin geleceği adına önemli bir noktadayız.

Mesele sadece bir ekonomik kazanç meselesi değil. Daha önemlisi stratejik boyutu. Şöyle kabaca bir hesap yapın. Yıllık 40 milyar dolar parayı sadece enerji ithalatı için kullanan ülkemiz yıllık yaklaşık 17 milyar dolar askeri harcama yapmaktadır. Eğer enerji konusunda bağımlı bir ülke olmasaydık belki de yılda tek başına 67 milyar dolarlık askeri harcama bile yapabilecek bir ülke olabilirdik. Rusya'nın yıllık askeri harcamasının 65 milyar dolar civarında olduğunu düşünecek olursanız konu daha bir net hale gelir. 65 milyar dolarlık harcama bir ülkeyi bölgesel güç olmaktan da öte küresel bir güç haline getirebilir. Ama biz yıllarca bu parayı yurtdışına ödemek zorundaydık. O şartlarda bile yerli ve milli üretimde bunca yol alan Türkiye önümüzdeki yıllarda enerji kaynakları sayesinde bambaşka bir noktaya varabilir.