Endonezya’da yanardağ tehlikesine karşı 500’den fazla kişi tahliye edildi

Endonezya’da alarm seviyesinin yükseltildiği Merapi Yanardağı çevresinde yaşayan 500’den fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Orta Cava Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Safrudin, yaptığı açıklamada, volkanik hareketliliğin artması nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiği Merapi Yanardağı çevresindeki 9 köyün tehdit altında bulunduğunu belirtti.

Safrudin, tahliye çalışmasında önceliğin, yaşlılar, çocuklar, hamile ve bebekli kadınların yanı sıra engellilere verildiği bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar 500’den fazla kişinin güvenli alanlara yerleştirildiği bilgisini paylaşan bölge yetkilileri de yanardağa yakın Cangkringan bölgesinde de tahliye çalışmalarının pazartesiye kadar süreceğini ifade etti.

Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi (BPPTKG), dün, Merapi Yanardağı için ''turuncu'' alarm verildiğini açıklamıştı.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.