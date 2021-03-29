AjansHaber.com.tr Dünya Petrol rafinerisi patladı, alevler göğe yükseldi

Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama!

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamada 5'i ağır 20 kişi yaralanırken, rafinerideki söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sonrasında alevler gökyüzünü kaplarken, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde şiddetli patlama meydana geldi. Ülkenin en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamanın sesi kilometrelerce öteden duyuldu.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Republika gazetesinin haberine göre, devlete ait petrol şirketi Pertamina'nın Balongan Petrol Rafinerisi'ndeki patlamada 5'i ağır 20 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeden yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etmişti.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Ülkenin önemli petrol rafinerinden biri olan Balongan rafinerinde günde 125 bin varil petrolün işlendiği tahmin ediliyor. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, alevlerin gökyüzünü kapladığı görüldü.

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