Endonezya'da koronavirüs aşısında öncelik gençlerin

BBC'nin haberine göre, Endonezya'da koronavirüsün yayılmasını engellemek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla ücretsiz COVID-19 aşı kampanyası başlayacak.

Endonezya'da öte yandan diğer ülkelerin aksine aşılamada yaşlı bireylerden ziyade çalışmak zorunda olan gençlere öncelik verilen bir politika izlenecek.

Aşının ilk olarak 18-59 yaş aralığındaki kişilere uygulanacağı açıklandı.

BBC'ye açıklama yapan Profesör Amin Soebandrio, "Önce Gençlik" politikasını benimseyen aşılama kampanyasını doğru bulduğunu ve çalışan gençleri aşılamaya öncelik verilmesinin önemli olduğunu açıkladı.

Bu politikaylaCOVID-19u yayması muhtemel kitlenin hedeflendiğine işaret eden Soebandrio, "Virüsün yayılmasını önemli ölçüde azaltıyoruz. Böylelikle virüs kontrol altına alınabilir ve ekonomiyi yeniden canlandırabiliriz." dedi.

Ailenin çalışan üyeleri aşılanırsa virüs yaşlı akrabalarının bulunduğu eve gitmez

Endonezya da gençlerle yaşlıların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü aile yapısının yaygın olduğu, önce gençlerin aşılanmasıyla dolaylı yoldan yaşlıların koruma altına alındığı söylendi.

Endonezya Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşılama Programı Sözcüsü Dr. Siti Nadia Tarmizi, "Bir ailenin çalışan üyelerini aşılamak, virüsü yaşlı akrabalarının bulunduğu eve getirmeyecekleri anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 13 Ocak'ta Sinovac Biontech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olmuştu.

Widodo'dan sonra bu aşıyı vurduran Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, ülke genelinde COVID-19'a karşı aşılamanın, 14 Ocak'ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını ifade etmişti.