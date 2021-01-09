Endonezya'da kaybolan yolcu uçağı denize düşmüş
Endonezya'da Jakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyururken, yetkililer, iç hat seferi yapan uçakta 62 kişinin olduğu kaydedildi. Gelen ilk videoda, uçağın parçaları bulundu.
Flightradar24'ün verilerine göre, havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından ise uçaktan gelen veri akışı kesildi.
RESMİ AÇIKLAMA
Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, iç hat seferi yapan uçak ile temasın kaybedilmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
ENKAZA ULAŞILDI
Endonezyalı yetkiler, uçakta 62 kişinin olduğunu açıklarken, enkazın Jakarta açıklarında bulunduğunu duyurdu.
Endonezya’nın başkenti Jakarta’da kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşen yolcu uçağını arama çalışmaları devam ediyor— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 9, 2021
🔹İçerisinde en az 50 yolcu olan Boeing 737-500 tipi uçağın ilk parçalarına ulaşıldı. pic.twitter.com/1IheFR7YlA
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ: HAVADA 2 PATLAMA OLDU
CNN Indonesia'ya göre, yakınlardaki bir köyün sakinleri ve balıkçılar, havada 2 patlamaya şahit olduklarını/duyduklarını ve denizde kablo parçaları bulduklarını söylediler.
UÇAK 27 YILLIK
Uçağın modeli Boeing 737 olsa da, bu şirketin sorunlu 737 Max modelinden farklı. Flightradar24'e göre söz konusu uçak ilk uçuşunu 1994'te gerçekleştirdi.
2018'DE 189 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.
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