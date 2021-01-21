Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre deprem yerin 122 kilometre derinliğinde meydana geldi. ABD Pasifik adaları için tsunami riski bulunmadığını açıklandı.
15 OCAK'TA 6.2 İLE SALLANDILAR
Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde de 15 Ocak'ta 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, şiddetli depremde 89 kişi hayatını kaybetmişti.
Yorumlar