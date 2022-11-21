Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem: 46 ölü 700 yaralı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Hükümet yetkilisi, depremde, şu ana kadar 46 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkent Cakarta'da birkaç saniyelik sarsıntıya neden olduğu kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Eyalet genelinde onlarca bina hasar görürken vatandaşlar panik içerisinde sokaklara akın etti.

Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin başkent Cakarta'nın yaklaşık 75 km güneydoğusundaki Ciranjang'da ve 10 km derinlikte meydana geldiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) de Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Başkent Cakarta'da kısa süreli sarsıntıya neden olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Takımada ülkesinde sık sık deprem meydana gelse de Cakarta'da hissedilmesi nadir bir durum.