En ucuz sıfır otomobiller!
Otomotiv firmaları fiyat listelerini güncelledi. Tüm modellere bir önceki aya oranla 40 bin TL ile 100 bin TL arası zam geldi. İşte en ucuz sıfır otomobillerin listesi!
Sıfır otomobil piyasasında süregelen çip krizi ve lojistik sorunuyla birlikte sıfır araç piyasasında belirsizlik yaşansa da vatandaşın sıfır araçlara talebi azalmıyor.
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Kurda yaşanan yukarı yönlü hareket nedeniyle bazı otomotiv firmaları ise ilk defa fiyat listelerini güncellemedi. İşte sıfır araç piyasasının en ucuz modelleri.
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CİTROEN AMI - 335.500 TL
Geçen ay: 298.000 TL / Fark: 37.500 TL
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FİAT EGEA SEDAN - 643.900 TL
Geçen ay: 555.900 TL / Fark: 88.000 TL
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