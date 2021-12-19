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En fazla kar Palandöken'de

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 65 santimetreyle Palandöken Kayak Merkezinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 65, Hakkari ile Kartalkaya'da 55, Uludağ'da 52, Nemrut'ta 46, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 29, Erciyes'te 28, Çambaşı'nda 26, Denizli'de 25, Salda'da 24, Kop Dağı ve Davraz'da 23, Eren'de 21, Yıldız Dağı'nda 18, Murat Dağı'nda 15, Elmadağ, Yalnızçam ve Hesarek'te 14, Akdağ ve Ergan'da 13, Ovacık'ta 10, Saklıkent'de 8, Mersivan ve Konaklı'da 7, Hazarbaba'da 5 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 20.12.2021 En düşük En yüksek
Palandöken KY -5 -3
Hakkari KY -8 -5
Kartalkaya KY -7 -7
Uludağ KY -10 -7
Nemrut Dağı KY -6 -2
Ilgaz KY -7 -4
Sarıkamış KY -6 0
Erciyes KY -4 -2
Kop KY -7 -3
Murat Dağı KY -11 -6
Yalnızçam KY -8 -2
Ovacık KY 0 1

(KY: Kar yağışlı)

 

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