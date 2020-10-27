Emniyet Müdürü silahla teröristlerin peşine düştü

Hatay'da dün gece bir teröristin kendisini patlatması sonrasında şehirde alarm durumuna geçildi. İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası ve ikinci teröristin yakalanması için yürütülen çalışmalarda elinde uzun namlulu silahla bizzat sokaklara inmesi sosyal medyada gündem oldu.

Dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir teröristin kendisini patlattı. Kaçan diğer terörist içinse tüm birimler seferber oldu. İkinci teröristin yakalanması için yapılan çalışmalarda ise İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in patlama sonrası uzun namlulu silahla sahaya indiği görüldü. Korumalarının uyarılarına rağmen sokakta olan ve elinde telsiziyle teşkilatına "Sakin olun" uyarısı yapan emniyet müdürünün bu görüntüsü sosyal medyanın en çok konuşulan olayı oldu.

Hatay'daki terör saldırısı sonrası #İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in, uzun namlulu silahla teröristlerin peşine düştüğü anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/rB2dWgJoqv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 26, 2020

"AFERİN KAHRAMANLARIMIZA"

Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren gece sonunda 2 terörist, etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtip, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Uzun namlulu silahla sokağa inerek operasyonu bizzat yürüten İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş için sosyal medyada paylaşılan bazı tweetler: