Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı! Atak böyle karşılandı
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri 'su takı' töreniyle karşılandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.
Atak böyle karşılandı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 18, 2021
🔹Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri 'su takı' töreniyle karşılandı. pic.twitter.com/UYc08WAajD
Yorumlar