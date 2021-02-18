Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı! Atak böyle karşılandı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "ATAK'a 'hoş geldin' dedik... 1981'de envantere katılan ilk helikopterimiz de kardeşini gururla karşıladı." ifadeleriyle birlikte su takı törenine ilişkin video da paylaşıldı.

Atak böyle karşılandı



🔹Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen Atak helikopteri 'su takı' töreniyle karşılandı. pic.twitter.com/UYc08WAajD