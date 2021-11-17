Emlak Katılım üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanında büyümeye devam ediyor. Şubeleşme çalışmalarına devam eden ve kısa sürede 70 şubeye ulaşan banka, dijital kanalları üzerinden de müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler üretmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en genç katılım bankası olan Emlak Katılım'ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Bankamız büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Bir önceki yılın eylül ayı ile karşılaştırdığımız zaman toplanan fonlarımız yüzde 41 artış ile 16,4 milyar TL olurken, kullandırılan fon tutarımız ise yüzde 9 artış ile 14,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamız 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 25,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmıştır. Dönem karımız da 50,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca üçüncü çeyrek sonunda toplam gayri nakdi kredilerde 4,8 milyar TL’ye ulaşılmıştır. Bankamızın finansallarında bu yılın son çeyreğinde, ülke ekonomisindeki yılsonu büyüme beklentisine paralel bir büyüme hedeflenmektedir.

Türkiye'nin en genç katılım bankası Emlak Katılım'dan gurbetçilere avantaj

Geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini üçüncü çeyrekte de müşterileriyle buluşturan Emlak Katılım, gayrimenkul sektörünün gelişimini desteklemek üzere ortaya koyduğu ürünlere bir yenisini daha ekledi. Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olan Memlekette Konut Finansmanı ile Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen gurbetçilere avantajlı koşullarla ev sahibi olma imkanı sağladı.