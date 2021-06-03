Emine Erdoğan'a "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Habitat tarafından "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülüne layık görüldü. Emine Erdoğan'a ödülü, UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif verdi.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" 4 yılda 50.000 kurum tarafından uygulanmaya başlandı ve atıkların geri kazanılmasında büyük katkı sağladı.

'Atık yönetim felsefesi hedef olacak'

Sıfır Atık Projesi; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olarak görülmektedir.

BM Habitat tarafından "Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu" ödülü verilen Emine Erdoğan, 'ülkemin gençleri adına kabul etmek istiyorum' diyerek gençler adına ödülü aldı.

Ödülü veren Habitat Başkanı Maimunah Mohd Sharif, törende yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın atık yönetimi konusundaki çabalarının örnek alınması gerektiğini belirterek Sıfır Atık Projesinin başarılı bir proje olduğunu söyledi.

Sharif, projenin başladığı 2017 ile 2020 yılları arasındaki kazanımlara değinerek, "Türkiye, 2017-2020 yılları arasında 397 milyon ton ham madde, 315 milyon kilovat/saat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrol tasarrufu yaptı. Sıfır Atık Projesi, ülkeyi gelecek nesiller için koruyup muhafaza ediyor." ifadelerini kullandı.

Habitat'ın küresel atık krizini görerek Atık Alanında Akıllı Şehirler Girişimini başlattığını belirten Sharif, bu girişime dünyadan 200 şehrin katıldığını söyledi.

Sharif, bu girişim kapsamında şehirler arası deneyim paylaşımının desteklendiğini kaydederek, "Sıfır Atık Projenizin sonuçlarını görmek benim için memnuniyet verici. Türkiye'nin başarısı küresel anlamda liderlere atık yönetimi konusundaki zorluklardan şehirlerimizi kurtarmak için bir araya gelme konusunda ilham verecektir." diye konuştu.