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Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajında, "Hayvanları korumak öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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