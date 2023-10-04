Emine Erdoğan: Hayvanları korumak vicdani yükümlülüğümüzdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Özünde sevgiyi barındırır. Hayvanları korumak da öncelikli vicdani yükümlülüğümüzdür. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle tüm hayvanların kötülüklerden korunmasını diliyor, şefkat dolu kalplerde yer bulmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.