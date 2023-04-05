Emeklilerin maaş ve ikramiye tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Buna göre edemeler bayramdan önce yapılacak.

SSK'lılara ne zaman ödenecek?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

Bağkur'lulara ne zaman ödenecek?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli sandığı kapsamındakiler ne zaman alacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

EYT'liler de yararlanacak mı?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.

Emekli ikramiyesi kaç lira?

Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya çıkarılmıştı.