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Emeklilere 3 bin lira ikramiye Resmi Gazete'de!

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 Bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. 

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Bayramdan önceki hafta hesaplarda

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan'a denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

1-9 Nisan tarihleri arasında SSK ve Bağ-kur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

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