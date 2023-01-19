SGK o sistemi açtı!

Milyonlarca emekli 2023 yılında ne kadar maaş alacağını merakla bekliyor. Peki kim ne kadar maaş alacak? SGK maaş hesaplama sistemini açtı. 2023 yılında işçi emeklileri ve Bağkur emeklilerinin de maaşlarının hesaplanması için gerekli parametrelerin sisteme girilmesi gerekiyordu. Ay başından beri yani 4 Ocak tarihinden itibaren SGK emekli maaşı hesaplama sistemini kapatmıştı. Dün akşam saatlerinde 18.00 gibi sistemi uygulamaya açtı.

Hesaplama sistemine girildiğinde ek ödeme, toplam çalışma günleri, aylık bağlama oranları ve gösterge rakamlarını görmek suretiyle hak sahipleri alacakları maaşı da hesaplayabilecekler