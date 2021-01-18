Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak

Memur emeklileri yüzde 7,36 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında alacak. Zamlı maaşlar yarından itibaren yatmaya başlayacak. Emeklilere maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36, memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 7,36 zam geldi. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1.554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

EMEKLİLER EK ÖDEMENİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

TALEP HAYATA GEÇERSE EK ÖDEME TUTARI İKİYE KATLANACAK

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.