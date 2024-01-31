Emekli banka müdürü fon dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltında!

İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin (63) aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada şu ana kadar 7 kişiden 11 milyon lira para topladıkları öğrenildi.

Müjgan D., oğlu, kızı ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Mağdurlar arasında birçok iş adamının bulunduğu öğrenildi.

7 MAĞDUR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan şikâyet üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Mağdurlar emekli banka müdürü Müjgan D.'nin kendilerine borsada bir fon oluşturduğu ve aylık yüzde 20 kar vaadiyle para topladığını bir süre paralarını aldıklarını ancak daha sonra alamadıklarını söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği 7 ayrı kişinin 11 milyon lira mağduriyet yaşadığı soruşturma dosyasında şüphelilerin adreslerini belirleyerek dün operasyon yaptı.

EMEKLİ BANKA MÜDÜRÜ KADIN AİLESİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonda emekli banka müdürü Müjgan D., kızı Serpil D., oğlu Emre D. ve eşi Cevdet D.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden Müjgan D.'nin 2020 yılından itibaren yüksek kar vaadiyle para topladığı, ilk başlarda vaatlerini yerine getirerek para topladığı kişilere yüksek karlar ödediği ancak daha sonra borsada yaşanan düşüşle birlikte ödeme yapamaz hale geldiği öğrenildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ait toplam 32 milyon lira değerinde, 3 gayrimenkul, 6 otomobil, motosiklet, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu öğrenildi.

MAĞDUR VE MAĞDURİYET MİKTARI ARTABİLİR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi. Bodrum'da yakalanan şüphelinin ise Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü mağdur ve mağduriyet miktarının önümüzdeki günlerde artabileceğini söyledi.