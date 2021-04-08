Emekli amirallerin gözaltı süresi uzatıldı

Avukat Celal Ülgen'in aktardığına göre; 104 imzalı bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Gözaltı süresinin 4+4+4 şeklinde ilerlediği belirten Avukat Celal Ülgen, "Üçüncü dört günlük dilimi de kullanabilirler. Çünkü yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ifade vermeleri için çağırılan 4 emekli amiralin de ifadesi pazartesi günü alınacak. Bir günde hepsinin ifadelerini almak mümkün değil" dedi.

Ülgen, gözaltı sürelerinin 2018 yılının temmuz ayında çıkan Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici maddesine göre uzatıldığını belirtti. Söz konusu maddenin geçerliliği, 25 Temmuz 2022’de sona erecek.