Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı Fransızların bugün grev yapacağı bildirildi. Komünist Parti lideri Fabien Roussel, yasa tasarısına karşı "Perşembe günü Elysee Sarayı'nın duvarları titremeli" açıklamasında bulundu.

Hükümet, mevcut emeklilik sisteminin felakete sürüklendiğini, yeni tasarı ile emeklilik sisteminin düzeleceği görüşünde. Macron yasa tasarısını geçirmesi için parlamentoda diğer partilerden destek almak zorunda.

Yasa tasarısı sürecinin önümüzdeki haftalarda Parlamentoda da tekrar görüşüleceği açıklaması yapılırken, protestoların ise Macron'un işini zorlaştırabileceği düşünülüyor.

Yasa tasarısı nasıl geçer

Parlamentoda çoğunluğa sahip olmayan Cumhurbaşkanı Macron'un partisi, yasa teklifini geçirebilmek için muhafazakar Cumhuriyetçi partiden en az 60 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Öte yandan prensipte emeklilik reformunu destekleyen Cumhuriyetçi partide bile Macron'un tasarısına karşı oy kullanabileceğini belirten milletvekilleri mevcut.