Elon Musk'tan "Mavi Tik"lilere ayrıcalık!

2022 Kasın ayında Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da değişimlerin ardı arkası kesilmiyor. Musk, buradan gelir sağlamak için birçok farklı yöntem ortaya koyuyor. Twitter Blue, ücretli 'Mavi Tik' gibi ayrıcalıklı hesaplar yaratmasına rağmen bir türlü istediğini elde edemedi. Twitter değer kaybetmeye devam ederken Musk'tan yeni bir atılım geldi.

"15 nisan son tarih"

Musk kendi Twitter hesabı üzerinden, 15 Nisan tarihinden itibaren mavi tik sahibi olan hesapların anketlerde oy kullanabileceğini açıkladı. Gelişmiş AI (yapay zekâ) bot sürülerini ele alacağına ve gerçek kişilerin anketlere katılmasını sağlayacağına inandığı bir hareket olduğunu da sözlerine ekledi.

Musk ayrıca, yalnızca doğrulanmış hesapların, Twitter'daki hesaplardan gelen tweet akışını görüntüleyen Twitter'ın önerilerinde yer almaya uygun olacağını da vurguladı.